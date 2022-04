TRINO VERCELLESE. Una festa per promuovere i tesseramenti e rinnovare l’amicizia con i paesi gemellati. Con queste intenzioni il Comitato del Gemellaggio organizza la Festa del Gemellaggio, in programma per sabato 9 aprile alle 21, presso il Teatro Civico. L’evento sarà accompagnato dalla musica dell’orchestra “Rigomagus band” e dallo spettacolo di danza Trittico oltre frontiera di “Officina cinematica”. L’incontro sarà infine l’occasione per il Comitato di presentare il calendario delle iniziative per l’anno in corso.

La Festa del Gemellaggio vedrà anche la presenza dei rappresentanti di due città gemellate con Trino: Chauvigny (Francia) e Geisenheim (Germania); mancheranno invece i rappresentanti di Banfora, in quanto il paese del Burkina Faso si trova nel mezzo di una guerra civile.

La serata sarà l’occasione per esporre i prossimi appuntamenti in programma: dal 2 al 6 giugno a Trino arriveranno ospiti dai paesi gemellati; saranno proposte loro serate, visite ai luoghi del territorio, pedalate in e-bike e altre occasioni per stare insieme.

