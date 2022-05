E’ in programma per sabato 7 maggio la seconda edizione di “Trino sacra”. Cittadini e turisti avranno l’opportunità di visitare le chiese presenti sul territorio comunale, aperte per l’occasione l’intera giornata, e di partecipare alla sfilata delle Confraternite, non solo trinesi, ma provenienti anche da Biella, Vercelli e Alessandria. Il ritrovo è alle 16,30 presso la chiesa di San Lorenzo; saranno visitabili anche le chiese di San Giovanni Battista, del SS. Sacramento, di Ognissanti, di Santa Maria della neve, di San Domenico, di San Francesco e la parrocchiale di San Bartolomeo.

Grazie al coinvolgimento degli studenti del Liceo Artistico “Ambrogio Alciati” Trino-Vercelli, all’ingresso di ciascuna delle otto chiese toccate dal percorso della sfilata sarà disponibile un QR code da inquadrare con lo smartphone per accedere così a una web-app che raccoglie video, descrizione dell’edificio e delle opere al suo interno. A fare da “ciceroni” alle visite saranno gli stessi studenti dell’Artistico insieme a quelli dell’Istituto Alberghiero “Sergio Ronco”.

La giornata proseguirà alle 19 all’ex mercato coperto con un momento conviviale gestito dai ragazzi dell’Alberghiero, un rinfresco con piatti tipici della tradizione.

Alle 21, infine, ci sarà un concerto di musica sacra barocca dell’orchestra Tubae Armonicae diretta dal trinese Marcello Trinchero.

