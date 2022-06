In prossimità dell’estate torna anche “Robella in festa”. La sagra della frazione è infatti prevista dal 17 al 19 giugno. L’iniziativa verrà inaugurata venerdì 19 giugno alle 19,30, con la cena a cura del Club Amici Robellesi. La prima giornata si concluderà alle 22 con la serata musicale con Dj Ciuffo e il vocalist Max. Sabato 19 giugno, alle 19,30 si replicherà la cena con il Club Amici Robellesi, mentre alle 22 ci sarà un’altra serata musicale: “Vascollection Real Tribute”. Stesso programma anche per domenica 19, con la cena alle 19,30 e concerto alle 22 a cura dell’orchestra “Beppe Aliano”, a chiudere i festeggiamenti. “Robella in festa” è organizzata dall’associazione “Club Amici Robellesi”, con la collaborazione dell’assessorato comunale alla cultura. Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo amicirobellesi@gmail.com.

