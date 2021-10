TRINO. Piazza Garibaldi si trasforma in un padiglione dell’Oktoberfest per la seconda edizione di “Trino a tutta birra”. Per quattro giorni si festeggia bevendo Paulaner, una delle birre storiche dell’evento bavarese. Non mancheranno gli stand allestiti a tema con possibilità di pranzare o cenare con i prodotti tipici della tradizione tedesca.

Ogni sera alle 21 musica dal vivo con il seguente programma: giovedì 21: Starlights; venerdì 22: The Royal Band (Queen tribute; ); sabato 23: Vasco Collection Real tribute; domenica 24: Band rock.

Lo stand gastronomico aprirà a mezzogiorno. Possibilità di prenotazione dei tavoli sia a pranzo che a cena. Ingresso gratuito alla fiera. Informazioni e contatti al 351.9719096.

