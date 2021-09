Ascolta l'Audio Dell'Articolo

TRINO VERCELLESE. Dopo un lungo periodo in cui il Covid ha impedito o molto limitato le iniziative locali e, tra queste, “Puliamo il Mondo”, la storica manifestazione che tutti gli anni Legambiente propone per l’ultimo weekend di settembre, il gruppo locale dell’associazione, in accordo e con il patrocinio del Comune, tornerà nei giorni del 24 e del 26 settembre con “Puliamo Trino 2021”.

Il calendario della manifestazione che, per Trino, è giunta al 10° anno, [...]