TRINO VERCELLESE. La sezione Anpi di Trino porta in città uno spettacolo teatrale dedicato a Primo Levi. Pensare con le mani andrà in scena sabato 30 aprile alle 21 al Teatro Civico della città, ed è realizzato da Marina Bassani del teatro Selig di Torino.

Il presidente dell’Anpi trinese Pier Franco Irico spiega: «Lo spettacolo ripercorre il pensiero di Primo Levi, sottolineando un tema ritenuto essenziale dallo stesso Levi: il lavoro. Soprattutto la sua centralità nella ricerca della felicità». I testi dell’opera teatrale porranno infatti l’accento su alcune delle principali opere di Levi, come Se questo è un uomo, La chiave a stella e La tregua, arricchiti da importanti estratti di interviste e poesie dell’autore. «Attraverso il lavoro l’essere umano può definirsi un “mensch”, un vero essere umano. Per Primo Levi il lavoro è un momento in cui l’uomo pensa, facendolo diventare un atto di creatività, immaginazione, comunicazione e condivisione. Come anticipa il titolo, il lavoro è un impegno sia intellettuale che fisico, in cui il corpo e i sensi giocano un ruolo fondamentale».

I testi e la direzione artistica del recital sono di Marina Bassani, che compare anche nel cast di attori insieme a Lorenzo Bartoli. Accompagnamento musicale con il clarinetto di Francesco Barbieri.

