TRINO VERCELLESE. È Andrea Vighetti il nuovo segretario del Circolo “25 Aprile” del Partito Democratico di Trino e Palazzolo Vercellese. Questo l’esito del congresso che si è svolto sabato mattina e in occasione del quale tutti gli iscritti presenti, all’unanimità, hanno sostenuto la candidatura di Vighetti.

Il neo segretario ha 30 anni, risiede a Trino dal 2016, ha una laurea in ingegneria energetica e lavora come project manager per un istituto di credito. Arriva alla segreteria del circolo dopo Alessandro Demichelis, che non si è ricandidato alla carica ed è [...]



