Ascolta l'Audio Dell'Articolo

TRINO VERCELLESE. Si terrà sabato 24 luglio alle 16 un’assemblea straordinaria, convocata nella sede della Partecipanza dei Boschi, per discutere delle conseguenze del nubifragio che il 7 luglio si è abbattuto sul basso Vercellese e in particolare sull’area protetta alle porte di Trino: centinaia di piante abbattute o spezzate dalla furia del vento. Nell’occasione saranno anche esposte alcune proposte per la gestione della legna nella prossima stagione di taglio.