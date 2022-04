TRINO VERCELLESE. Si chiama “Operatori di Pace” il gruppo dei volontari nato in città per organizzare l’ospitalità della popolazione ucraina. Il gruppo coordina le azioni necessarie per l’accoglienza ed è già attivo sul territorio.

Il gruppo degli “Operatori di Pace” sta raccogliendo riso, pasta, cibo a lunga conservazione (tra questo non il latte), tutte cose che possono essere consegnate direttamente alla Caritas in via Gennaro 22 il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 17.