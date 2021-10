TRINO. Il Comune, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, ha intenzione di far ripartire la campagna di scavi archeologici nell’area della chiesa di San Michele in Insula, così come era già avvenuto negli anni Settanta.

Le origini della pieve risalgono ad epoca altomedievale: le prime testimonianze scritte sono del X – XI secolo, ma si ipotizza che essa sia stata edificata su di un precedente edificio sacro, dal momento che il sito era abitato fin dall’età romana, ed era protetto da una cinta muraria.