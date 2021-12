TRINO VERCELLESE. Nelle ultime settimane, di fronte all’aumento del prezzo di alcuni combustibili (il gas, soprattutto) e in generale del costo dell’energia, alcuni soggetti economici e politici hanno proposto il ritorno alla produzione di energia nel nostro Paese con la tecnologia nucleare, parlando di un “nucleare di quarta generazione”.

A Trino – sede di una centrale nucleare spenta da più trent’anni ma non ancora smantellata, e dove dal secolo scorso sono stoccate scorie radioattive – il Comitato di vigilanza sul nucleare, Legambiente del Vercellese e della Valsesia e Pro Natura del Vercellese organizzano per venerdì 3 dicembre, al Teatro Civico alle 21, un convegno sul tema “Nucleare di quarta generazione? Il problema non cambia!”.

Interverranno Angelo Tartaglia, fisico ed ingegnere, già docente al Politecnico di Torino, sul tema “Nucleare: miti e realtà”, e Gian Piero Godio, di Legambiente e Pro Natura, su “Il nucleare, da fissione o da fusione, è l’alternativa più pericolosa”. Modererà l’incontro Umberto Lorini.

«Il nostro futuro energetico – anticipa Godio – non può e non deve basarsi sulle tecnologie nucleari, pur se progressivamente raffinate: infatti tutte sono generatrici di radiazioni e di rifiuti radioattivi, tutte hanno un possibile utilizzo militare e terroristico, tutte sono molto costose e per giunta non praticabili in tempi brevi, come sarebbe invece necessario per ostacolare subito in modo efficace il cambiamento climatico.

Insistere nel volerle utilizzare rappresenta un accanimento immotivato a mantenere il nostro futuro energetico legato a fenomeni fisici che non sono appropriati per un futuro di pace, di equità e di salute.

Oltretutto in Italia la contrarietà all’utilizzo del nucleare è stata democraticamente e ufficialmente stabilita in ben due referendum, che si sono svolti nel 1987 e nel 2011, in occasione dei quali, proprio nei luoghi dove il nucleare era ben conosciuto e rappresentava una rilevante fonte di occupazione, quali Saluggia e Trino, la maggioranza assoluta dei cittadini aventi diritto al voto si è pronunciata contro questa tecnologia».

In ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, i partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina e ad esibire il green pass. Siccome i posti saranno contingentati, per partecipare occorre prenotarsi al 335.5359463 (Giuliana).

Chi non potrà essere presente potrà collegarsi in diretta Facebook al link https://www.facebook.com/legambientetrino.

