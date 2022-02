TRINO VERCELLESE. Sabato 26 febbraio alle 15 nella sede dell’Auser in via Duca d’Aosta 35 l’autore Vito Montrone presenterà il suo noir Intrighi – Due casi per l’ispettore Corsini, edito da Impremix. Per accedere occorre indossare la mascherina Ffp2 ed essere dotati di green pass rafforzato.

Auser omaggerà i presenti con un altro libro di Montrone, Compagni. Racconti di fabbrica.

Vito Montrone è nato nel 1953 a Sant’Agata di Puglia; è stato funzionario della Camera del Lavoro di Torino dal 1983 al 2015. Ha pubblicato Il piano mancante, Il mistero di Edoardo Mori, Il violino di Cecilia Leones, Testimoni Privilegiati, Antichi passaggi, Bossoli e spille, Insieme con giustizia.

Commenti