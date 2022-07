Poco prima delle 17 numerose richieste di interventi sono arrivate al comando provinciale dei vigili del fuoco di Vercelli che nella stessa città e in quella di Trino hanno visto all’opera tutte le squadre coinvolte permanenti e volontarie nella messa in sicurezza di aree colpite da tetti rimossi e strappati in tutta la città e danni vari per maltempo.

Ancora molti saranno gli interventi da sostenere prima di ripristinare una messa in sicurezza delle aree interessate

Commenti