TRINO VERCELLESE. Resta da evitare, perché non sono cessati i pericoli, il Bosco delle Sorti della Partecipanza e delle Grange Vercellesi, a Trino, devastato il 7 luglio scorso da una tromba d’aria. “Invitiamo tutti i visitatori a non introdursi nel bosco, compresi i cercatori di funghi che in questo periodo frequentano la zona”.

Il maltempo aveva danneggiato centinaia di alberi, alcuni dei quali secolari, come la grande quercia monumentale. Per tutelare l’incolumità dei [...]