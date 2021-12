TRINO VERCELLESE. Prosegue il ricco programma di iniziative natalizie in città.

Oggi, martedì 7, alle 10 sarà inaugurato il “Presepe Alpino” nella chiesa della Madonna delle Nevi.

Domani, mercoledì 8, dalle 16 alle 19,30 le vetrine dei negozi del paese prenderanno vita. Per vivacizzare lo shopping natalizio i commercianti locali metteranno in mostra “quadri viventi”, con la collaborazione di modelli e modelle trinesi. Sempre domani, dalle 16 alle 19, è in programma “Una notte al museo”, con visita al Museo Civico “G. Irico”; ci si prenota scrivendo a segreteria@tridinum.org.

Venerdì 10 al Cinema Or.Sa. è in programma lo spettacolo “Danza e musica per Natale”, organizzato dall’Atrap in collaborazione con la scuola di danza “Il sogno di Giò”; ospite d’onore l’illusionista Manuel Guarnori.

Nel pomeriggio di sabato 11 nella frazione Robella, in piazza Montagnini, il Circolo Amici Robellesi organizza una castagnata natalizia. In centro a Trino, invece, alle 15 da piazza Audisio partirà una sfilata di Babbi Natale in moto; sarà offerto vin brulè. Alle 16 alla casa di riposo “Sant’Antonio abate” Roberto Amadè e il coro dei Three Towers canteranno e suoneranno per gli ospiti. Infine, alle 20,30 al Teatro Civico, il Coni assegnerà il premio “Talento vercellese”.

Domenica 12, alle 10 al parco Aeronautica sarà celebrata la Madonna di Loreto, patrona degli aviatori. Dalle 10 alle 15,30 per i più piccoli ci sarà “La casa del giocattolaio”, allestita nell’atrio comunale: un gioco itinerante per bambini, accompagnato da elfi e musica.

Alle 15,30 ci sarà la “Marcia della solidarietà” con le associazioni di pubblica assistenza. Alle 17 al mercato coperto di piazza Comazzi inizierà il talent show “Babbo Natale e Befana”, a cui parteciperanno 30 aspiranti Babbo Natale e Befana in costume provenienti da tutta Italia.

Lo spettacolo avrà ospiti e conduttori d’eccezione: Stefano Cavanna, cantastorie apparso a Italia’s Got Talent, l’imitatore di Adriano Celentano Angelo Zappa, l’illusionista Natalino Contini e il produttore di Sky Leonardo Repetto, che presiederà la giuria; presenterà la giornalista Rai Camilla Nata. L’ingresso è gratuito, con green pass.

Lunedì 13 inizierà la “sport week”, con esibizioni, gare e lezioni di prova gratuite presso le associazioni sportive trinesi.

