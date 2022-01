TRINO VERCELLESE. E’ stata approvata dall’assemblea dei soci partecipanti la convenzione per il 2021 tra la Partecipanza dei Boschi di Trino e l’Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese. Arrivano così al sodalizio trinese 25 mila euro per l’anno in corso.

Inoltre, con una missiva firmata dal presidente Roberto Saini, l’Ente Parco del Po, dopo aver sentito il vice presidente della Regione Piemonte Roberto Carosso, ha approvato la convenzione che assicura 25 mila euro per il 2021 alla Partecipanza; inoltre ha messo all’ordine del giorno del prossimo consiglio il [...]



