TRINO VERCELLESE. Due le questioni principali affrontate nella recente assemblea dei soci della Partecipanza, il sodalizio che da secoli gestisce in autonomia il bosco da 600 ettari alle porte della cittadina: i danni causati dalla tromba d’aria del 7 luglio, che ha abbattuto o danneggiato centinaia di alberi, alcuni secolari, e la convenzione che l’ente stipula da anni con il Parco del Po, ente strumentale della Regione, che comprende un accordo sui contributi erogati di volta in volta da Torino in favore della Partecipanza. Sui due punti hanno relazionato il Primo Conservatore Ivano [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)