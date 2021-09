Ascolta l'Audio Dell'Articolo

TRINO VERCELLESE. Prosegue in tribunale il processo al politico trinese Roberto Rosso, imputato per voto di scambio politico-mafioso. La scora settimana, come testimoni indicati dalla difesa hanno deposto in aula, di fronte al Collegio presieduto dal giudice Alberto Giannone, la segretaria di Rosso, Raffaella Furnari, e la moglie Elisabetta Cornaglia.