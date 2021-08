Ascolta l'Audio Dell'Articolo

TRINO. Il Comune, insieme all’Aoct-Ascom e alla Pro Loco, ha predisposto il programma della festa patronale di San Bartolomeo, che si svolgerà dal 27 al 31 agosto.

Venerdì 27, alle 17,30 nei giardini della Biblioteca, “Pomeriggi con Al Lantarnin dal Ranatè: Il magico suono della fisarmonica di Amalio Tricerri”. Alle 21,30 in piazza Audisio ci sarà il concerto jazz “Tributo a Piero Pollone”, con Alberto Mandarini (tromba e flicorno), Paolo Maggiora (piano), Stefano Profeta (contrabbasso) e Chicco Accornero (batteria). Alle 22 in piazza Comazzi concerto della Shary Band.

Sabato 28, alle 10,30 a Palazzo Paleologo, presentazione del libro di Bruno Ferrarotti 1921-1922. Il Biennio nero a Trino e dintorni; con l’autore dialogheranno Gianfranco Astori e Giorgio Gaietta.

Alle 16,30, sempre a Palazzo Paleologo, presentazione del libro di Pietruccio Montalbetti (chitarrista e leader dei Dik Dik) Il mistero della bicicletta abbandonata. Contemporaneamente, in piazza Audisio, apertura del “Three Towers Fest”, 5a edizione del motoraduno regionale Moto Club Three Towers; alle 18,30 benedizione del motociclista.

Alle 17,30 nei giardini della Biblioteca un altro dei “Pomeriggi con Al Lantarnin dal Ranatè”: presentazione dei libri di Sabrina Martinotti Storie di un fiore di carta e Lo specchio dal riflesso azzurro. Dalle 16 alle 24 nelle vie del centro ci sarà il “Fora Tüt” a cura di di Ascom Confcommercio: “Le migliori occasioni sono davanti ai negozi”. La serata si conclude in musica: alle 22 in piazza Comazzi concerto della Explosion Band.

Domenica 29, alle 9 in piazza Audisio “Three Towers Fest”, 5a edizione del motoraduno regionale Moto Club Three Towers. Alle 9,30 sfilata della Leva 2003, a seguire (ore 10) celebrazione della messa in piazza Comazzi. Alle 21,30 “Un grazie ai volontari”, consegna riconoscimenti per il contributo durante la campagna vaccinale, e alle 22 concerto degli Eiffel 65.

Lunedì 30, dalle 8 nelle vie del centro si terrà la tradizionale “Fiera di San Bartolomeo”. In serata, in piazza Comazzi, alle 21,30 concerto della Rigomagus Band, e dalle 22 dj set con Maurizio Molella e sfilata della Leva 2003.

Per la parte gastronomica, tutte le sere, a partire dalle 19,30, “Sagra sotto le stelle”: sarà possibile cenare a base di piatti tipici, presso il mercato coperto, a cura della Pro Loco; prenotazione al 328.7459133.

Alle aree eventi si potrà accedere esibendo il green pass. Per tutti i giorni della festa in piazza Garibaldi funzionerà il Luna Park.

