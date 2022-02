TRINO VERCELLESE. Poco meno di 700 assistiti continuativi, 4459 borse distribuite per 54.322 chili di prodotti alimentari provenienti dal Banco Alimentare del Piemonte (66 per cento), dalla raccolta dei vari supermercati (32 per cento) e da “Spesa sospesa” della Coop e prodotti acquistati dal Centro d’ascolto Caritas parrocchiale (2 per cento). Sono alcuni dei numeri del resoconto dell’attività 2021 della Caritas parrocchiale effettuato dal responsabile Carlo Terrone.

Le entrate: contributi per 25.000 euro da Buzzi Unicem, 3000 da Iren, 3000 dal Comune di Trino, 8000 dalla Caritas Diocesana, e poi 1578 euro [...]



