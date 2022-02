TRINO VERCELLESE. Farà tappa anche nel Vercellese “Inseguendo Cavour…”, un affascinante viaggio sulle tracce del conte Camillo Benso. Ad organizzarla è l’associazione Nordic Walking Andrate, che prevede fino a maggio una serie di percorsi nei luoghi cavouriani: quindi dall’itinerario a Torino, alle passeggiate in Valle d’Aosta, fino alle risaie intorno al borgo di Leri Cavour e il Bosco della Partecipanza di Trino. È possibile percorrere ogni itinerario inserito nella rassegna, patrocinata dall’Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, sia in bicicletta sia a piedi.

Il primo appuntamento è per sabato 19 febbraio con l’itinerario cavouriano in bicicletta con partenza dal centro storico di Torino: si pedalerà lungo il Po, dalla Gran Madre al Parco delle Vallere e poi al Parco Colonnetti. Dopo diverse tappe tra Santena, Carignano e Chivasso, il 2 aprile si approderà nel Vercellese: l’itinerario prevede un’escursione dalle 9 alle 17, in bicicletta, nell’anello formato da Lucedio, Leri Cavour e Bosco delle Sorti.

La pedalata condurrà all’abbazia di Lucedio alla casa del Conte, nel borgo fantasma adiacente l’ex centrale Galileo Ferraris. Si replica il giorno successivo, ma a piedi, con un’escursione attraverso il Principato di Lucedio, le risaie, di nuovo il Borgo di Leri e il Bosco della Partecipanza. Le escursioni in bicicletta si potranno effettuare anche con bici a pedalata assistita. Si prenota telefonando al 334.6604498 o al 347.2540647 o inviando una mail a scuolanordicwalking@viviandrate.it.

