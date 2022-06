In città torna la festa del gemellaggio. Dal 2 al 6 giugno si svolgerà infatti il tradizionale Incontro di Gemellaggio. Trino riceverà le delegazioni delle due città gemellate, Geisenheim (Germania) e Chauvigny (Francia). Saranno complessivamente 76 gli abitanti “gemelli” a giungere a Trino. Tra questi, un gruppo di 8 studenti provenienti da un istituto tecnico commerciale di Chauvigny, 2 studenti dell’università del vino di Geisenheim e 10 studenti della scuola media St. Ursula di Geisenheim.

Il programma prevede visite guidate, momenti culturali, svago e convivialità; contestualmente all’Incontro di gemellaggio saranno organizzate cerimonie, mostre e spettacoli per celebrare la conclusione del progetto “Fa-rete, la coperta della solidarietà”, che ha visto la collaborazione di tutte le scuole trinesi e di molte associazioni anche del territorio vercellese. In particolar modo, nel pomeriggio di domenica 5 giugno, nel cortile di Palazzo Paleologo verrà esposta la coperta formata da tanti quadrati di stoffa, decorati dagli allievi dell’Istituto Comprensivo e cucita dalle signore dell’Auser.

La presidente del Comitato del Gemellaggio, Marina Gallarate, commenta così il ritorno dell’iniziativa: «Celebriamo anche il ritorno alla normalità dopo due anni di interruzione forzata. Sarà davvero un’emozione ritrovarsi con tanti cari amici e conoscere tanti giovani provenienti dalle nostre città gemelle europee. Purtroppo, a causa dei recenti eventi che hanno modificato l’assetto politico del Burkina Faso, quest’anno non sarà presente la delegazione di Banfora». Gallarate fa riferimento alla guerra civile che da mesi sta creando notevoli problemi al Paese africano, e che di fatto ha reso impossibile l’arrivo a Trino dei rappresentanti della terza città gemellata. «Ringrazio di vero cuore le famiglie che hanno dato la loro disponibilità a ospitare i nostri gemelli, con una generosità ancora più preziosa, considerando l’emergenza sanitaria da cui siamo appena usciti».

Anche l’assessore comunale alla cultura Silvia Cottali confida in un buon riscontro per l’evento: «Ci aspettiamo un grande ritorno della Festa del Gemellaggio, dopo anni decisamente difficili. Un ringraziamento speciale va a alla presidente del Comitato, che tanto si è spesa per organizzare al meglio l’iniziativa».

Gli ospiti saranno accolti giovedì 2 giugno alle 18 a Palazzo Paleologo, con un aperitivo di benvenuto e la presentazione del programma. Venerdì 3 le delegazioni andranno ad Asti con visite guidate ai principali siti di interesse storico, con partenza da piazza Garibaldi alle 8. Alle 12 si recheranno a Vezzolano, per pranzare all’azienda agrituristica “Alle Tre Colline”, per poi tornare a Trino alle 18. Domenica 5 i comitati si incontreranno per programmare gli eventi futuri e per consegnare le offerte al centro Auser. Alle 10,45 al Teatro Civico si terrà il concerto della Banda musicale “Giuseppe Verdi”, e alle 16 a Palazzo Paleologo sarà inaugurata la mostra del progetto “Fa-rete”. Nello stesso contesto, alle 17 si terranno spettacoli teatrali, musicali, coreografie e l’apertura della coperta della solidarietà. I festeggiamenti si chiuderanno alle 19,30 con la cena al ristorante “Il Convento”. Gli ospiti partiranno per tornare a cassa nella prima mattinata di lunedì 6.

Federico Valletta

