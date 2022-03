TRINO VERCELLESE. Nell’ambito della rassegna “Libriamoci”, organizzata da ‘L Lantarnin dal Ranatè in collaborazione con Raffaele Borghesio e la cartolibreria Italia, venerdì 25 marzo alle 21 presso la Biblioteca Civica ci sarà un incontro con l’autrice Fioly Bocca.

Brandizzese, vive sulle colline del Monferrato con il compagno e i due figli. È laureata in Lettere all’Università di Torino e si è specializzata con un corso in redazione editoriale. Il suo romanzo d’esordio è stato Ovunque tu sarai, pubblicato da Giunti e tradotto in cinque Paesi. Nel 2016 è uscito, sempre per [...]



