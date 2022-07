TRINO VERCELLESE. Intorno alle 17 di oggi, domenica 10 luglio, a Casale Popolo è rimasto vittima di un incidente stradale il trinese Savino Antonelli, 74 anni, commerciante nel settore degli attrezzi per agricoltura e giardinaggio, con attività in via Monte Grappa.

A scontrarsi in un frontale sono state una Audi A2 e una Toyota, forse a causa di un’invasione di corsia: la dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Antonelli, che era al volante dell’Audi, ha perso la vita nello schianto, mentre la donna che era al suo fianco è stata trasportata all’ospedale di Alessandria in gravissime condizioni.

Sull’altra auto viaggiava una coppia con i figli. L’uomo è rimasto illeso, la donna e i bambini sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale di Casale Monferrato.

