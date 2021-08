Ascolta l'Audio Dell'Articolo

TRINO VERCELLESE. Masserizie e rifiuti vari sono bruciati nel tardo pomeriggio di martedì 24 agosto nell’ex cementificio Vionics System. Nell’area lungo la strada statale 31 bis è stato necessario l’intervento di diverse squadre dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme che sono divampate all’interno di un capannone dello stabilimento ormai dismesso.