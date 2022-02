TRINO VERCELLESE. Il Ministero della Transizione ecologica, d’intesa con il Ministero della Cultura, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di installazione di una nuova unità a gas da 870 MWe e potenza termica di 1420 MWt per la centrale termoelettrica “Leri Cavour” di Trino, proposto nel novembre 2020 da Enel Produzione spa.

Il progetto prevede in una prima fase la costruzione di una unità turbogas e il suo funzionamento in ciclo aperto, e in una seconda fase il completamento in ciclo chiuso con l’aggiunta di un generatore di vapore a [...]