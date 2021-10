TRINO VERCELLESE. L’associazione culturale “‘L Lantarnin dal ranatè” anche quest’anno propone gli incontri della rassegna “Dialoghi” dedicati alla letteratura, filosofia ed esperanto, che si tengono ogni lunedì alle 18 presso la biblioteca civica. Il primo appuntamento è stato il 18 ottobre con Federico Ottavis per la letteratura, Massimiliano Sanfedino per la filosofia e Cinzia Vanni per l’esperanto.

Riprendono inoltre gli spettacoli teatrali organizzati dall’associazione. Domenica 24 ottobre al Teatro Civico la compagnia Ikeatrando ha messo in scena La Marcolfa, atto unico di Dario Fo.

Il prossimo spettacolo, Agosto col maglione della compagnia La Fubinese, andrà in scena domenica 28 novembre alle 17.

