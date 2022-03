TRINO VERCELLESE. Nel pomeriggio di lunedì 21 febbraio una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Trino, posizionata a lato strada per controlli, ha visto arrivare un’auto il cui conducente stava guardando un film sul cellulare posizionato sul cruscotto. Gli uomini dell’Arma hanno allora intimato l’alt, fatto accostare e chiesto i documenti.

Il guidatore, un 51enne residente a Tronzano, ha spiegato loro di non possederli. Non aveva la patente di guida perché non l’ha mai conseguita, e nemmeno la carta di circolazione dell’auto, che gli era stata sequestrata tre anni fa: il veicolo risultava infatti sottoposto a fermo amministrativo a seguito di una multa, mai pagata, comminatagli dalla Polizia stradale di Novara tre anni prima. Ovviamente la vettura non era nemmeno assicurata.

L’uomo è stato denunciato per guida recidiva senza patente; il veicolo questa volta è stato requisito sul posto e portato via da un mezzo del soccorso stradale.

