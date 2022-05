Torna “Trino in piazza”, manifestazione volta a incentivare il commercio sul territorio e a far conoscere le associazioni locali. L’iniziativa, organizzata dal Comune e dall’associazione commercianti di Trino (Aoct) è prevista per domenica 29 maggio. Per l’occasione, i negozi delle vie del centro resteranno aperti dalle 10 alle 21 con orario continuato. Sempre in centro, novità di quest’anno, sarà inoltre allestito il “Villaggio dei balocchi”, angolo dedicato ai più piccoli, allestito con grandi giochi in legno. Dalle 15 il pomeriggio sarà inoltre animato da uno spettacolo itinerante per le vie del paese, a cura di “Lele il giocoliere”.

La novità più importante dell’edizione 2022 di “Trino in piazza” sarà l’organizzazione di due eventi culturali, come spiega l’assessore Silvia Cottali: «Per l’occasione abbiamo deciso di realizzare due appuntamenti presso la chiesa di San Michele; l’archeologa Marta Licata spiegherà i reperti recentemente trovati nelle vicinanze della chiesa, a seguito degli scavi effettuati negli ultimi mesi. A fare da contorno ci sarà una visita guidata della chiesa, organizzata dagli alunni della Scuola Alberghiera di Trino. Infine l’associazione “Strade del riso vercellese” allestirà un laboratorio sensoriale del riso, al quale tutti sono invitati ai partecipare».

