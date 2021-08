Ascolta l'Audio Dell'Articolo

TRINO VERCELLESE. Leri Cavour è sempre più al centro dell’attenzione non solo di turisti e appassionati della vita del Conte, ma anche di cineasti, fotografi e artisti in cerca di un set originale. Ora il borgo sulla strada delle Grange, un tempo florido centro agricolo, sbarca anche sul piccolo schermo: da un paio di settimane sulla piattaforma di serie in streaming Infinity+ è disponibile Post Scriptum – Uno sguardo ottimista dalla fine del [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)