La stagione teatrale organizzata dal’associazione culturale ‘L Lantarnin dal Ranatè, che nelle domeniche d’inverno ha portato al Teatro Civico di Trino numerose compagnie amatoriali provenienti da tutto il Piemonte, si conclude in bellezza con lo spettacolo Cocco di mamma, commedia in due atti di Valerio Di Piramo, messa in scena proprio da ‘L Lantarnin dal Ranatè.

Due – per ora – le rappresentazioni: domenica 22 maggio alle 17 e sabato 28 alle 21,30, sempre al Civico. Gli interpreti sono Paola Buffa, Gian Paolo Chiabrera, Elisabetta Primavori, Sebastiana Cellura e Fabio Zerbinati. L’assistente di scena è Domenica Martinotti, la regia di Marco Berrone. L’ingresso costa 7 euro, er prenotare i posti chiamare Mario al 347.6466221.

