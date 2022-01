TRINO VERCELLESE. Con l’Epifania si conclude il fitto calendario di eventi natalizi organizzati nell’ultimo mese in città. Nonostante l’aumento dei contagi e le nuove restrizioni imposte dal Governo, quasi tutte le iniziative si sono svolte regolarmente. I festeggiamenti si concluderanno mercoledì 6 gennaio alle 18 con “La Befana dell’A.TR.A.P.”, evento organizzato dall’Associazione Trinese Amici Pompieri presso l’Oratorio salesiano. Per l’occasione, i piccoli trinesi aspetteranno l’arrivo della Befana per la distribuzione di dolci e omaggi.

E’ stata invece annullata “Happyfania”, serata musicale a cura del Bar Cose Buone prevista per il 5 gennaio al Teatro Civico, a causa del nuovo decreto che di fatto ha vietato le feste e i balli.

Commenti