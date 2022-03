Il gruppo consiliare “Trino futura” e il locale Circolo del Partito Democratico sono preoccupati per la situazione della casa di riposo “Sant’Antonio Abate”.

«Nonostante il lungo tempo trascorso tra le dimissioni dei consiglieri Correzzola e Guttardi dal consiglio d’amministrazione dell’ex Ipab e la pubblicazione del nuovo avviso per individuare i sostituti – scrivono in una nota congiunta -, il Comune ha deciso di prolungare il tempo disponibile per presentare delle candidature, motivando la scelta con il fatto che non sono giunti nemmeno due curricula.