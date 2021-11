TRINO VERCELLESE. Dopo le dimissioni di Maurizio Chiocchetti dalla presidenza del consiglio d’amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Sant’Antonio Abate”, nei giorni scorsi hanno rimesso il mandato anche i due consiglieri di nomina comunale: Maria Correzzola (vicepresidente) e Paolo Guttardi.

Le dimissioni di Chiocchetti – che era in carica da poco più di un anno – sono dovute alla concessione di alcuni locali attigui all’ex Ipab all’Associazione operatori commerciali trinesi. Che a sua volta, ottenendoli in comodato d’uso gratuito, ne avrebbe ceduta una parte al Milan Club cittadino per farne la [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.