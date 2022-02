TRINO VERCELLESE. Il Comune ha reso noto, con una comunicazione apparsa sul sito istituzionale, che il pagamento del canone 2021 relativo ai passi carrai è stato momentaneamente sospeso.

Nei giorni scorsi, in vista della scadenza dei pagamenti, fissata per il 25 febbraio, erano piovute sui social parecchie lamentele da parte dei cittadini, soprattutto per le somme piuttosto alte che erano state calcolate dal Comune.