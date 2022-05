Domenica 8 maggio il gruppo trinese di Legambiente in collaborazione con il presidio Soci Coop di Trino organizza, in occasione della “Giornata della Terra”, una camminata ecologica sui sentieri del Bosco della Partecipanza, recentemente riaperti.

Il ritrovo è alle 13,30 al parcheggio della Cascina Guglielmina, dove si raccoglieranno le iscrizioni alla camminata (5 euro, gratis i bambini fino a 12 anni). Alle 14 la partenza dei due itinerari: “passeggiatori” (2,5 Km) e “camminatori” (7,5 Km). Per le 17 è previsto l’arrivo alla Cascina Guglielmina per una merenda offerta da NovaCoop e giochi per bambini.

La quota di iscrizione comprende la copertura assicurativa. Il ricavato verrà devoluto ad iniziative di carattere sociale.

In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a domenica 15 maggio.

