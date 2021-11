TRINO VERCELLESE. Con una nota diramata dal segretario Alessandro Demichelis, il locale Circolo del Partito Democratico esprime preoccupazione per la situazione determinatasi nella Rsa “Sant’Antonio Abate”.

“Alla luce delle ultime notizie – scrive Demichelis – riguardanti la casa di riposo cittadina che, come si può leggere nella delibera numero 28 del 5 ottobre pubblicata il 25 ottobre, ci riportano una situazione di tensione all’interno del consiglio d’amministrazione, tanto che il presidente Chiocchetti ha rassegnato le dimissioni, esprimiamo la nostra preoccupazione per il futuro di un ente fondamentale per la cittadinanza trinese.