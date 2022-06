TRINO. (f.v.) – Si conclude “Libriamoci”, ciclo di presentazioni librarie a cura dell’associazione ‘L Lantarnin dal ranatè. L’ultimo appuntamento prima della pausa estiva – venerdì 10 giugno alle 21 alla Biblioteca Civica – prevede una tripla presentazione, tutta al femminile: parleranno infatti delle loro opere le autrici Monica Truffa, Elisa Caramella e Valeria Maria Tovo.

Giugno 1859 di Elisa Caramella è un romanzo storico. Il libro si basa sugli eventi del 24 Giugno 1859 quando a San Martino, ai piedi del Lago di Garda, viene combattuta una delle battaglie più conosciute della storia italiana che portò due anni dopo all’unità d’Italia. E’ anche considerato inoltre lo scontro armato tra i più sanguinosi della storia, tanto da essere famosa per aver dato i natali all’odierna Croce Rossa.

Valeria Maria Tovo presenterà Quando facevo la mondina, uno spaccato degli anni ’80 autobiografico: nel 1981 Valeria perde il padre improvvisamente e tutta l’attività commerciale legata a lui cessa improvvisamente. La famiglia si ritrova a dover affrontare una grave crisi economica. Per aiutare a risollevare i conti di casa la ragazza, poco più che sedicenne, decide di fare la mondina. Verrà iniziata al lavoro da una squadra di mondariso che l’adotterà, dandole importanti insegnamenti di vita.

Infine I bambini e la morte di Monica Truffa porta a discutere su un argomento sempre attuale e dibattuto. L’opera è frutto di una minuziosa ricerca e anni di studio e documentazione, strutturato e pensato come valido supporto per gli adulti e i bambini in difficoltà. Il testo è articolato in tre parti distinte: l’approccio filosofico iniziale pone la relazione tra essere ed universo, la seconda parte elabora, genera strategie e risposte al problema di fondo, e l’ultima sezione è dedicata ai bambini, al loro punto di vista. L’autrice, tramite collaboratori preziosi, ha potuto realizzare svariati progetti correlati alla moderna concezione della psicologia dell’età evolutiva.

La serie di presentazioni che va a concludersi con quest’ultimo appuntamento, è stata ideata da Raffaele Borghesio, che traccia un bilancio dei risultati ottenuti dal progetto: «Le presentazioni sono andate molto bene. Abbiamo avuto molte autrici interessanti. Tengo a ringraziare il Comune, che ha sempre appoggiato il progetto».

Dopo la pausa estiva, il ciclo di presentazioni riprenderà con un nuovo appuntamento a settembre.

Commenti