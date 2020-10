TRINO. Tamponi rapidi all’Rsa, 27 ospiti positivi al Covid

Il sindaco di Trino, Daniele Pane, ha comunicato gli esiti dei tamponi rapidi eseguiti in mattinata nella Rsa della cittadina. Su 80 ospiti sono risultati positivi in 27, di cui 3 già ricoverati in ospedale. Tuttavia, ha precisato il primo cittadino, queste tre persone sono [...]





