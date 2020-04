TRINO. Ripristinato il mercato, ma le regole sono rigide

Da sabato prossimo a Trino (Vercelli) verrà ripristinato il tradizionale mercato settimanale, ma solo in maniera parziale e con strettissime regole che il sindaco Daniele Pane ha spiegato alla cittadinanza: una sola persona per famiglia potrà andare a fare la spesa e solo per i generi di prima necessità.

Ci saranno un’entrata e un’uscita in due vie distinte, il perimetro del mercato sarà delimitato e non valicabile, mentre i vigili saranno sempre presenti per controllare gli accessi e gestire il flusso di persone.

Valgono sempre le distanze di un metro gli uni dagli altri. “Sarò personalmente sul posto a controllare le forze dell’ordine e i volontari – spiega il sindaco Pane -; chiunque trasgredisca le norme vigenti sarà sanzionato.

Lo svolgimento del mercato settimanale non è un via libera per avere una scusa in più per uscire: l’imperativo è restare a casa ed uscire solo per comprovate esigenze”.

L’Istituto comprensivo di Trino, intanto, darà la possibilità agli alunni di ritirare il materiale didattico da scuola seguendo un preciso calendario di date.

