TRINO. Ponte sul Po: lavori in corso fino a luglio

Il cantiere del ponte sul Po, fra Trino e Camino, si concluderà a luglio. I lavori procedono come da cronoprogramma. Dopo il periodo di chiusura totale al traffico, coinciso con l’ingresso del Piemonte in zona rossa e la conseguente riduzione del traffico, oggi la strada che [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti