Dopo quattro anni trascorsi nella parrocchia trinese, padre James Alongo Turanira lascerà la comunità, per fare ritorno nella missione di Isiolo, in Kenya.

Originario del Kenya, classe 1985, padre James è stato ordinato sacerdote il 3 agosto 2014, ed era giunto a Vercelli nel 2018 per studiare e successivamente destinato a Trino in aiuto ai sacerdoti. Dopo aver preso padronanza della lingua italiana, ha frequentato l’Università Santa Giustina di Padova dove lo scorso 24 maggio si è laureato in Liturgia Pastorale, discutendo brillantemente, con il relatore prof. Luigi Girardi e il [...]



