TRINO. Online i moduli per i bonus spesa

Il Comune di Trino è uno dei primi della provincia di Vercelli ad aver messo a disposizione dei cittadini il modello per la richiesta del Bonus spesa, condividendo le modalità di erogazione con associazioni di categoria dei commercianti, servizi socio-assistenziali ed Anci Piemonte.

Già da qualche ora il modello è scaricabile dalla home page del Comune di Trino, oppure si può ritirare in formato cartaceo sotto l’atrio del municipio. Il sindaco Daniele Pane ha provveduto ad una variazione di Bilancio d’urgenza, con la quale ha stanziato ulteriori 10.000 euro in aggiunta ai 43.000 che la cittadina riceverà dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per la solidarietà alimentare.

La somma assegnata settimanalmente ad ogni nucleo familiare di Trino sarà di 75 euro, con maggiorazione di 25 euro per ogni componente aggiuntivo. “Naturalmente – spiega il primo cittadino – tale importo potrà subire variazione in rapporto al numero delle domande pervenute“.

I buoni potranno essere utilizzati per acquisti nei negozi convenzionati ed iscritti nell’elenco pubblicato dal Comune sul proprio sito istituzionale. A Vercelli, ha garantito il sindaco Corsaro, i moduli saranno disponibili a partire da domani.

