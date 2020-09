TRINO. Nucleare, la minoranza: “Non possiamo diventare il deposito delle scorie”

“Non si può affrontare un tema complesso come la costruzione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi in questo modo, con dichiarazioni ai giornali e rispondendo a una domanda che nessuno ha posto. Avanzare auto candidature non supportate da alcun elemento rischia di inquinare un percorso basato su dati scientifici”.

Così la minoranza di Trino (Vercelli) dopo la posizione espressa nei giorni scorsi dal sindaco Daniele Pane, che non rifiuterebbe l’arrivo del Deposito Unico delle scorie nucleari italiane nel caso il suo Comune fosse compreso nella mappa dei luoghi idonei per ospitarlo.

“Per un territorio già condizionato dal nucleare – proseguono dal gruppo dell’ex sindaco Portinaro – occorre capire cosa dicono i criteri tecnici, e una loro lettura porta già ad escludere Trino per la presenza di corsi d’acqua, di una fitta rete di canali irrigui, per la falda quasi affiorante, oltre che per le colture risicole”.

Da Trino Futura aggiungono: “L’impressione è che certe dichiarazioni, come quelle del sindaco Pane che riprendono cose già dette da Roberto Rosso, servano più per conquistare qualche pagina di giornale”.

