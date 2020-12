TRINO. Legambiente si schiera contro il progetto della centrale a gas a Leri Cavour

“Nell’arco di qualche settimana siamo passati dall’autocandidatura per il Deposito Unico per le scorie radioattive italiane a media e bassa intensità, al progetto di centrale a gas a ciclo combinato da 870 MWe: per la tenuta risicola di Cavour non c’è pace”.

A dirlo è il gruppo di Trino (Vercelli) [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti