TRINO. Le chiese barocche delle grange lucediensi, Madonna delle Vigne e il borgo di Leri

Nell’ambito del progetto “Barocco in Tour” promosso da Federagit Piemonte in occasione del 2020, anno del barocco, le guide turistiche di Federagit Piemonte organizzano domenica 13 settembre un itinerario della durata di circa due ore a Lucedio e sul territorio delle grange.

Il tour dal titolo “Le chiese barocche delle grange lucediensi” comprende la visita al Principato di Lucedio la cui chiesa, come quelle delle grange, disposte a raggiera intorno all’abbazia cistercense, non solo sono interessanti emergenze architettoniche del secolo XVIII, ma conservano splendidi esempi di decorazioni e opere pittoriche degli artisti del panorama barocco piemontese quali il Mayerle e il Guala. Inoltre vedono all’attivo importanti architetti di Corte quali Antonio Bertola, Giovanni Battista Scapitta e Francesco Gallo, che contribuiscono ad arricchire il panorama barocco regionale: mostrando l’armonioso rapporto tra centro e periferia sabauda. Le grange furono infatti oggetto di rinnovamento stilistico proprio negli anni a cavallo tra il Seicento e il Settecento, in pieno revival barocco secondo un progetto di rinnovamento stilistico operato dall’abate commendatario Vittorio Amedeo delle Lanze, proprio quando le innovazioni agricole avviavano la modifica del territorio e del lavoro nelle campagne.

Il ritrovo è alle 15,30; l’itinerario comprende la visita a Lucedio, alla Madonna delle Vigne e al borgo di Leri. Per la prenotazione occorre inviare una mail a barocco@federagitpiemonte.it oppure telefonare al 335.5925925. La visita costa 8 euro, a cui ne vanno aggiunti altri 7 per l’ingresso a Lucedio. L’itinerario verrà ripetuto domenica 25 ottobre.

