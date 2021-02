TRINO. La Procura chiede un anno di reclusione per l’automobilista coinvolto nell’incidente in cui perse la vita Melissa Damarco

Richiesta di condanna a un anno di reclusione per Erion Alla, artigiano 32enne coinvolto nell’incidente in cui perse la vita Melissa Damarco, 19enne di Ottiglio, allieva dell’istituto alberghiero “Sergio Ronco” di Trino. A distanza di sei anni da quella drammatica serata del 17 gennaio 2015, volge [...]



