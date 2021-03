Sono quasi completati, agli ex magazzini comunali, i lavori per la nuova sede del Centro operativo misto (Com), il luogo da cui coordinare le operazioni in caso di calamità naturali ed emergenze.

La nuova sede si trova nei pressi del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari. [...]



