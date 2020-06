TRINO. La Grande Guerra e l’influenza Spagnola

Quali analogie ci sono tra l’influenza Spagnola dei primi del ‘900 e la diffusione del Covid-19? Il libro scritto da Bruno Ferrarotti e dal compianto Franco Crosio – mancato ad 83 anni nell’ottobre scorso – prova a fare luce sugli aspetti che questi due tragici eventi condividono. La grande guerra e l’influenza Spagnola a Trino sarà presentato domenica 28 giugno alle 18 presso Palazzo Paleologo.

La presentazione rientra nel ciclo di incontri “I sentieri della conoscenza” promosso dal Comune e sarà aperta al pubblico, ma con rigide procedure di prevenzione sanitaria. Oltre alla prenotazione obbligatoria, all’ingresso verrà misurata la temperatura e valutato lo stato di salute del pubblico. Il registro delle entrate verrà inoltre conservato per 14 giorni, al fine di tracciare la presenza di eventuali soggetti positivi al nuovo Coronavirus. L’entrata a Palazzo Paleologo sarà allestita su piazza Garibaldi presso il portone di legno, mentre per uscire i presenti dovranno recarsi al portone di ferro dell’edificio, sempre su piazza Garibaldi. All’interno del cortile del palazzo sarà allestito un servizio di ristoro con somministrazione di cibi e bevande, organizzato e gestito dal Bar Rosy. Per le prenotazioni è possibile chiamare il numero 328.7459133.

Commenti