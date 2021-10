TRINO. “Sono favorevole per un ritorno del nucleare in generale: la Comunità Europea ci dice che ne abbiamo bisogno, e sicuramente abbiamo più bisogno di fonti rinnovabili. Su questo penso che nessuno possa essere in disaccordo”.

Parla così Daniele Pane, sindaco di Trino (Vercelli), cittadina alle porte del Monferrato che ospita la ex centrale nucleare Enrico Fermi, attualmente in fase di smantellamento. Trino, insieme con Saluggia, nel Vercellese, detiene oltre l’80% delle scorie radioattive presenti in Italia.

“Il nucleare è un tema imprescindibile – aggiunge il sindaco -: fare gli ambientalisti, secondo me, significa andare [...]